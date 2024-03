Hier, The Telegraph a annoncé une possible révo­lu­tion avec l’offre de deux milliards promise par l’Arabie Saoudite pour fusionner l’ATP et la WTA en un seul circuit et donc faire exploser l’ordre relatif qui existe aujourd’hui.

Pour éviter ce « désastre », Craig Tiley, le grand patron de l’Open d’Australie s’agi­te­rait en coulisses pour que les tour­nois du Grand Chelem puissent créer un nouveau circuit qui serait un concur­rent au projet saoudien.

On est dans une situa­tion explo­sive d’au­tant que l’offre de l’Arabie Saoudite ne serait valable que trois mois.

Au final, le sujet est toujours le même et c’est vrai­ment ce qui est gênant.

Il n’est pas ques­tion d’amé­liorer l’as­pect sportif ou de respecter l’his­toire, de construire un calen­drier cohé­rent, il est juste ques­tion de carnet de chèques et de chaises musicales.

Andrea Gaudenzi déjà très fier d’être patron de l’ATP se voit déjà dans des jets à parcourir le monde en tant que grand chef du tour made in Arabie Saoudite, et Tiley comme il l’a toujours fait tente de gonfler le torse pour devenir un héros national.

Côté joueurs pour l’ins­tant, aucune décla­ra­tion publique mais il est clair que les portables doivent chauffer surtout chez les cadors. Après malgré ses beaux mots, il y a de grandes chances que l’argent l’emportera sur tout le reste comme c’est déjà le cas dans le golf et le foot­ball. Certains disent que l’argent n’a pas d’odeur, c’est encore plus vrai si tout cela se met en place.