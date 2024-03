Jannik est à part sur le circuit. On sent que c’est le jeu et la perfor­mance qui le motivent plus que la gloire et la fortune. Du coup son discours est assez clivant car il y a des problé­ma­tiques qui ne le touchent pas.

Interrogé sur sa noto­riété et les critiques que l’on peut énoncer à son égard, Jannik ne s’en soucie pas.

« Il y aura toujours des gens qui parle­ront, non ? C’est normal. Il faut être intel­li­gent en tant que joueur pour savoir accorder une impor­tance à tout cela en fonc­tion de la qualité des commen­taires. Ce que disent les gens cela n’a pas vrai­ment d’im­por­tance, vous savez. Soit les gens m’aiment, soit ils ne m’aiment pas. Je ne peux pas contrôler tout le monde. Ce que je peux contrôler, ce sont les gens qui m’en­tourent et pour moi, ils sont bien plus impor­tants que tout le reste »