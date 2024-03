La Danoise revient petit à petit à son meilleur niveau. Elle s’est quali­fiée pour les 1⁄ 4 de finale où elle va avoir le privi­lège d’af­fronter Iga Swiatek et elle n’a pas vrai­ment peur.

« J’ai commenté certains de ses matches. Je sais comment elle joue. Il est évident qu’elle joue bien, qu’elle est puis­sante. Je me suis entraînée avec elle plusieurs fois après mon retour, notam­ment pendant l’US Open. Je sais comment elle joue, mais c’est une chose de savoir comment elle joue et de jouer contre elle dans un match complet. Je sais que je dois jouer mon meilleur tennis pour riva­liser avec elle, et c’est ce que j’es­père faire »