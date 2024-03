Battue sans avoir pu vrai­ment inquiéter son adver­saire, Maria Sakkari a tenté de faire bonne figure lors de la remise des prix mais il est clair qu’elle était vrai­ment déçue par sa performance.

« Ma sœur cadette Amanda, merci d’être ici avec moi. Mon petit ami, Kon… merci de m’avoir rendu heureux. Bien sûr, ma famille à la maison. Je suis telle­ment heureuse de faire partie de ma famille. J’ai des parents et des frères et sœurs incroyables. Tout le monde à la maison me soutient et est à mes côtés quoi qu’il arrive. Je suis très très heureuse d’être d’où je viens. La Grèce est un pays éton­nant. Indian Wells est un endroit incroyable, mais la Grèce est aussi incroyable »