Ce mardi, Novak Djokovic a pris une déci­sion surpre­nante, en annon­çant faire l’im­passe sur le Masters 1000 de Rome. Un tournoi qu’il a joué sans inter­rup­tion depuis 2007. L’occasion de recharger les batte­ries au plus près de son clan, avant d’en­tamer la conquête d’un possible 25e titre en Grand Chelem.

Pour Todd Woodbridge, le Djoker n’a plus le droit à l’er­reur, et ses perfor­mances à Roland‐Garros seront déci­sives pour la suite de sa saison.

« Le nouveau scénario, auquel il doit penser. Il perd main­te­nant contre des gens contre lesquels il n’a jamais perdu, et ils commencent tous à se dire : “Oh, c’est peut‐être ma chance main­te­nant”. Le facteur d’in­vin­ci­bi­lité s’est estompé et il doit prendre une déci­sion, et il semble qu’il l’ait prise en se reti­rant de Rome. Je vais conti­nuer à faire ce que j’ai fait aupa­ra­vant. Je vais m’ap­puyer sur ma répu­ta­tion, mon aura, à Roland‐Garros et voir si je peux y arriver. Mais c’est diffi­cile parce que physi­que­ment, on voit qu’il ne rebondit pas comme avant. Ces cinq ou six prochaines semaines sont cruciales pour Novak [Djokovic]. S’il est perfor­mant à Paris, il restera dans les parages, sinon, à Wimbledon, il sera certai­ne­ment en lice, mais pour le reste de la saison et son avenir, nous devrons attendre de voir ce qu’il déci­dera de faire. En fin de compte, vu la façon dont il s’est exprimé dans les médias, il se pour­rait qu’il rejoigne Rafa Nadal et Roger Federer (à la retraite, ndlr) », analyse l’an­cien numéro 1 mondial en double, sur la chaîne YouTube de l’Open d’Australie.