Il est rare de voir un joueur faire son auto­cri­tique après une défaite. C’est pour­tant bien ce qu’a fait Jannik Sinner après sa revers en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz en expli­quant qu’il devait travailler pour devenir un joueur moins prévi­sible, quitte à perdre quelques matchs.

Une analyse que partage Toni Nadal, dans sa chro­nique écrite pour le journal El Pais.

« Jannik s’est retrouvé complè­te­ment dépassé par l’in­ten­sité, la variété et la qualité des coups de son adver­saire. La preuve en est ses décla­ra­tions lors de la confé­rence de presse qui a suivi la finale, où il a admis qu’à l’heure actuelle, Carlos est un concur­rent diffé­rent de tous les autres, qu’il n’a pas de faiblesses et que lui, de son côté, devra faire des chan­ge­ments, même s’il doit perdre quelques matchs, pour devenir un joueur un peu plus impré­vi­sible. Il a ajouté que c’est ce qu’il doit faire pour devenir un meilleur joueur de tennis. Et je ne peux qu’être d’ac­cord avec lui. S’il est vrai que le joueur trans­alpin possède une soli­dité et une puis­sance hors du commun, il est égale­ment vrai qu’il devra faire un effort pour surprendre Carlos, le seul joueur qui, à l’heure actuelle, sait tout faire. Et tout faire bien. »