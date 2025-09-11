Il est rare de voir un joueur faire son autocritique après une défaite. C’est pourtant bien ce qu’a fait Jannik Sinner après sa revers en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz en expliquant qu’il devait travailler pour devenir un joueur moins prévisible, quitte à perdre quelques matchs.
Une analyse que partage Toni Nadal, dans sa chronique écrite pour le journal El Pais.
« Jannik s’est retrouvé complètement dépassé par l’intensité, la variété et la qualité des coups de son adversaire. La preuve en est ses déclarations lors de la conférence de presse qui a suivi la finale, où il a admis qu’à l’heure actuelle, Carlos est un concurrent différent de tous les autres, qu’il n’a pas de faiblesses et que lui, de son côté, devra faire des changements, même s’il doit perdre quelques matchs, pour devenir un joueur un peu plus imprévisible. Il a ajouté que c’est ce qu’il doit faire pour devenir un meilleur joueur de tennis. Et je ne peux qu’être d’accord avec lui. S’il est vrai que le joueur transalpin possède une solidité et une puissance hors du commun, il est également vrai qu’il devra faire un effort pour surprendre Carlos, le seul joueur qui, à l’heure actuelle, sait tout faire. Et tout faire bien. »
