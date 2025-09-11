AccueilATP54e mondial dans ce secteur du jeu, le principal défaut de Sinner...
ATP

54e mondial dans ce secteur du jeu, le prin­cipal défaut de Sinner révélé au grand jour

Thomas S
Par Thomas S

-

3911
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Numéro 1 mondial pendant 65 semaines d’af­filée, fina­liste des quatre tour­nois du Grand Chelem en 2025 et vain­queur de l’Open d’Australie et de Wimbledon, Jannik Sinner n’a pas beau­coup de défaut dans son jeu. 

Pourtant, sa récente défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz a mis en lumière un aspect de son jeu encore perfec­tible : son service, et plus exac­te­ment sa première balle. 

Car si l’Italien est, selon les statis­tiques de l’ATP, le deuxième serveur le plus effi­cace du monde derrière le Français, Giovanni Mpetshi Perricard, grâce notam­ment à pour­cen­tage de jeux de service gagnés impres­sion­nant (92 %, numéro 1 dans ce secteur) et une deuxième balle parti­cu­liè­re­ment effi­cace (59,6 % de points remportés), son pour­cen­tage de réus­site en première balle le place en revanche 54e mondial, avec « seule­ment » 60,6 % de services réussis.

Un défaut sur lequel Sinner va devoir travailler en plus de sa volonté de devenir un joueur moins prévi­sible sur le court.

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 18:28

Article précédent
Toni Nadal : « Après sa défaite contre Alcaraz en finale de l’US Open, Sinner a admis qu’il devra faire des chan­ge­ments pour devenir un joueur un peu plus impré­vi­sible. Je ne peux qu’être d’ac­cord avec lui »
Article suivant
Rennae Stubbs envoie Novak Djokovic à la retraite : « J’ai l’im­pres­sion que ce sera son dernier tournoi. Je ne pense pas qu’il veuille conti­nuer à jouer après cela »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.