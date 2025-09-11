Numéro 1 mondial pendant 65 semaines d’affilée, finaliste des quatre tournois du Grand Chelem en 2025 et vainqueur de l’Open d’Australie et de Wimbledon, Jannik Sinner n’a pas beaucoup de défaut dans son jeu.
Pourtant, sa récente défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz a mis en lumière un aspect de son jeu encore perfectible : son service, et plus exactement sa première balle.
Car si l’Italien est, selon les statistiques de l’ATP, le deuxième serveur le plus efficace du monde derrière le Français, Giovanni Mpetshi Perricard, grâce notamment à pourcentage de jeux de service gagnés impressionnant (92 %, numéro 1 dans ce secteur) et une deuxième balle particulièrement efficace (59,6 % de points remportés), son pourcentage de réussite en première balle le place en revanche 54e mondial, avec « seulement » 60,6 % de services réussis.
Un défaut sur lequel Sinner va devoir travailler en plus de sa volonté de devenir un joueur moins prévisible sur le court.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 18:28