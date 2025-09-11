Numéro 1 mondial pendant 65 semaines d’af­filée, fina­liste des quatre tour­nois du Grand Chelem en 2025 et vain­queur de l’Open d’Australie et de Wimbledon, Jannik Sinner n’a pas beau­coup de défaut dans son jeu.

Pourtant, sa récente défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz a mis en lumière un aspect de son jeu encore perfec­tible : son service, et plus exac­te­ment sa première balle.

Car si l’Italien est, selon les statis­tiques de l’ATP, le deuxième serveur le plus effi­cace du monde derrière le Français, Giovanni Mpetshi Perricard, grâce notam­ment à pour­cen­tage de jeux de service gagnés impres­sion­nant (92 %, numéro 1 dans ce secteur) et une deuxième balle parti­cu­liè­re­ment effi­cace (59,6 % de points remportés), son pour­cen­tage de réus­site en première balle le place en revanche 54e mondial, avec « seule­ment » 60,6 % de services réussis.

Un défaut sur lequel Sinner va devoir travailler en plus de sa volonté de devenir un joueur moins prévi­sible sur le court.