Alors que de nombreuses interrogations planent sur Novak Djokovic et la suite de sa carrière, plusieurs observateurs estiment que le Serbe ne terminera pas la saison 2026. C’est notamment le cas de l’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, qui s’est exprimée à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast.
« J’ai l’impression que l’Open d’Australie sera son dernier tournoi du Grand Chelem. Je ne pense pas qu’il veuille continuer à jouer après cela et devoir passer par Roland‐Garros. Il est excellent sur toutes les surfaces, mais je ne le vois pas battre ces joueurs (Alcaraz et Sinner) en cinq sets sur terre battue, puis retourner à Wimbledon. Je pense que l’Open d’Australie serait une excellente façon de conclure sa carrière. C’est là que ses titres du Grand Chelem ont débuté. Nous connaissons le côté imprévisible de l’Open d’Australie et ce qu’il a représenté pour lui. On l’a aimé ou on l’a détesté, ce qui semble parfait pour sa carrière à bien des égards. »
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 18:44