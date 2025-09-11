Alors que de nombreuses inter­ro­ga­tions planent sur Novak Djokovic et la suite de sa carrière, plusieurs obser­va­teurs estiment que le Serbe ne termi­nera pas la saison 2026. C’est notam­ment le cas de l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, qui s’est exprimée à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast.

« J’ai l’im­pres­sion que l’Open d’Australie sera son dernier tournoi du Grand Chelem. Je ne pense pas qu’il veuille conti­nuer à jouer après cela et devoir passer par Roland‐Garros. Il est excellent sur toutes les surfaces, mais je ne le vois pas battre ces joueurs (Alcaraz et Sinner) en cinq sets sur terre battue, puis retourner à Wimbledon. Je pense que l’Open d’Australie serait une excel­lente façon de conclure sa carrière. C’est là que ses titres du Grand Chelem ont débuté. Nous connais­sons le côté impré­vi­sible de l’Open d’Australie et ce qu’il a repré­senté pour lui. On l’a aimé ou on l’a détesté, ce qui semble parfait pour sa carrière à bien des égards. »