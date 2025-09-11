Si certains imaginaient une fin de carrière glorieuse pour Stan Wawrinka, ce dernier a décidé d’emprunter un autre chemin, certes plus laborieux, mais bourré de passion.
149e cette semaine au classement ATP, le Suisse, désormais âgé de 40 ans, s’est qualifié mardi pour le deuxième tour du Challenger de Rennes, sur lequel il semble prendre encore beaucoup de plaisir.
Et lorsqu’un fan sur Twitter s’est demandé pourquoi il continuait encore à jouer, « Soit il aime le tennis plus que tout, soit il a des dettes folles », Stan The Man n’a pas manqué de lui répondre.
Not sure challenger prize money can pay any debt 🤣— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 11, 2025
« Pas sûr que le prize money du challenger puisse rembourser une dette », a écrit Stan avec humour. À titre d’information, la dotation totale de l’Open de Rennes est de 142 250 dollars.
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 19:10