Carlos Alcaraz n’est pas du genre à plas­tronner, surtout avec entraî­neur comme Juan Carlos Ferrero, prêt à lui ramener les pieds sur terre à la moindre occasion.

C’est notam­ment le sens sa décla­ra­tion dans son inter­view accordée à El Pais après son sacre à l’US Open et son retour à la première place mondiale.

« Je pense que la perfec­tion n’existe pas ; on peut peut‐être s’en appro­cher, mais elle n’existe pas. Je garde donc les pieds sur terre en me rappe­lant qu’on peut toujours s’amé­liorer, qu’un autre joueur peut arriver, ou même Jannik Sinner lui‐même, qui pourra me dépasser et être meilleur que moi. Nous devons avancer au fur et à mesure, nous entraîner et nous améliorer chaque jour, et à partir de là, je sais que je ne serai jamais parfait. Il s’agit simple­ment de s’en appro­cher. C’est ce qui me motive. »