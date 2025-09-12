L’ancien joueur alle­mand qui a coaché le Serbe est assez clair au sujet de son ancien poulain. Pour lui, l’échéance des Jeux de Los Angeles est un mirage.

« Pensez‐vous qu’il jouera une autre année de Grand Chelem ? D’un autre côté, il rêve toujours des Jeux olym­piques de 2028, où il veut défendre les médailles d’or pour la Serbie. C’est dans trois ans. Personnellement, je trouve cela irréa­liste. Mais l’US Open m’a déjà semblé être un peu un adieu »

Des propos pas dénués de sens surtout si on fait un résumé de sa confé­rence de presse après sa défaite face à Alcaraz, confé­rence de presse où le Serbe semblait plus perdu que jamais comme un « boxeur » qui venait de prendre un gros K‑O.