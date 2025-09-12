AccueilATPBecker au sujet de l'avenir de Djokovic : "Il rêve toujours des...
ATP

Becker au sujet de l’avenir de Djokovic : « Il rêve toujours des Jeux olym­piques de 2028. C’est dans trois ans. Je trouve cela irréaliste »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

508

L’ancien joueur alle­mand qui a coaché le Serbe est assez clair au sujet de son ancien poulain. Pour lui, l’échéance des Jeux de Los Angeles est un mirage. 

« Pensez‐vous qu’il jouera une autre année de Grand Chelem ? D’un autre côté, il rêve toujours des Jeux olym­piques de 2028, où il veut défendre les médailles d’or pour la Serbie. C’est dans trois ans. Personnellement, je trouve cela irréa­liste. Mais l’US Open m’a déjà semblé être un peu un adieu »

Des propos pas dénués de sens surtout si on fait un résumé de sa confé­rence de presse après sa défaite face à Alcaraz, confé­rence de presse où le Serbe semblait plus perdu que jamais comme un « boxeur » qui venait de prendre un gros K‑O.

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 08:10

Article précédent
Au sommet de son art, Carlos Alcaraz refuse de s’en­flammer : « J’essaie de me rappeler qu’un autre joueur peut arriver, ou même Jannik Sinner lui‐même, qui pourra me dépasser et être meilleur que moi »
Article suivant
Patrick Mouratoglou se souvient du physique de Serena Williams : « Écoute, ce n’est pas un commen­taire sur ton appa­rence. Ce n’est pas mon problème.Mais le tennis est un sport où on ne peut pas se permettre d’être en surpoids »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.