L’ancien joueur allemand qui a coaché le Serbe est assez clair au sujet de son ancien poulain. Pour lui, l’échéance des Jeux de Los Angeles est un mirage.
« Pensez‐vous qu’il jouera une autre année de Grand Chelem ? D’un autre côté, il rêve toujours des Jeux olympiques de 2028, où il veut défendre les médailles d’or pour la Serbie. C’est dans trois ans. Personnellement, je trouve cela irréaliste. Mais l’US Open m’a déjà semblé être un peu un adieu »
Des propos pas dénués de sens surtout si on fait un résumé de sa conférence de presse après sa défaite face à Alcaraz, conférence de presse où le Serbe semblait plus perdu que jamais comme un « boxeur » qui venait de prendre un gros K‑O.
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 08:10