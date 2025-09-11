Redescendu au 27e rang mondial et en grande diffi­culté ces derniers mois, autant sur le plan tennis­tique que physique, Stefanos Tsitsipas s’est récem­ment exprimé auprès des médias de son pays.

Et le Grec a mani­fes­te­ment décidé de soigner son addic­tion aux réseaux sociaux en déci­dant de plus les utiliser. Une déci­sion loin d’être anodine pour celui qui les utili­sait parfois de manière outrancière.

« Je relâche tout le stress en allant sur les réseaux sociaux et en regar­dant des vidéos pendant des heures, parce que j’aime ça. J’ai réalisé que cela me ferait du bien si je me fixais comme objectif, pour l’année prochaine, les deux ou trois prochaines années, voire plus, de ne pas utiliser les réseaux sociaux. « J’ai parlé à l’équipe qui m’aide sur les réseaux sociaux et j’ai choisi de me désa­bonner de tous ceux que je suivais aupa­ra­vant. Ce n’est pas à cause des personnes que je suivais aupa­ra­vant, mais plutôt parce que je veux m’af­fran­chir des réseaux sociaux . Ces derniers temps, avec tous les voyages et le stress que j’ai vécus, j’ai trouvé la paix en me décon­nec­tant du stress grâce aux réseaux sociaux , ce qui est une erreur. Mon objectif est de montrer que j’ar­rête les réseaux sociaux et d’in­citer les jeunes , qu’ils soient spor­tifs ou non, à s’y mettre aussi. »