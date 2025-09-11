Redescendu au 27e rang mondial et en grande difficulté ces derniers mois, autant sur le plan tennistique que physique, Stefanos Tsitsipas s’est récemment exprimé auprès des médias de son pays.
Et le Grec a manifestement décidé de soigner son addiction aux réseaux sociaux en décidant de plus les utiliser. Une décision loin d’être anodine pour celui qui les utilisait parfois de manière outrancière.
« Je relâche tout le stress en allant sur les réseaux sociaux et en regardant des vidéos pendant des heures, parce que j’aime ça. J’ai réalisé que cela me ferait du bien si je me fixais comme objectif, pour l’année prochaine, les deux ou trois prochaines années, voire plus, de ne pas utiliser les réseaux sociaux. « J’ai parlé à l’équipe qui m’aide sur les réseaux sociaux et j’ai choisi de me désabonner de tous ceux que je suivais auparavant. Ce n’est pas à cause des personnes que je suivais auparavant, mais plutôt parce que je veux m’affranchir des réseaux sociaux . Ces derniers temps, avec tous les voyages et le stress que j’ai vécus, j’ai trouvé la paix en me déconnectant du stress grâce aux réseaux sociaux , ce qui est une erreur. Mon objectif est de montrer que j’arrête les réseaux sociaux et d’inciter les jeunes , qu’ils soient sportifs ou non, à s’y mettre aussi. »
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 17:03