Toni Nadal est évidem­ment un grand fan de tennis, et il n’al­lait certai­ne­ment pas manquer la finale de l’Open d’Australie, remportée par Jannik Sinner face à Daniil Medvedev.

L’entraîneur histo­rique de Rafael Nadal, aujourd’hui aux côtés de Félix Auger‐Aliassime, a estimé avoir assisté à un grand chan­ge­ment dans le paysage tennis­tique pour les années à venir, avec cette victoire du jeune italien.

Il s’est exprimé chez El Pais à ce sujet, évoquant notam­ment la riva­lité entre Sinner celui qu’il n’hé­site pas à appeler « notre joueur », Carlos Alcaraz.

« Une fois le match Sinner‐Medvedev terminé, j’ai analysé le match avec mes enfants. Et je crains que cette victoire impor­tante ne change le paysage du tennis dans les années à venir. Bien que Sinner ait long­temps été consi­déré comme le rival le plus probable d’Alcaraz, il lui manquait une victoire de cette ampleur, un tournoi du Grand Chelem, pour l’étayer. Il sera le plus grand rival de notre joueur (Alcaraz) dans les années à venir. »