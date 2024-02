Au cours d’une inter­view accordée au site italien, Fanpage, Paolo Bertolucci, ancien 12e joueur mondial, après avoir comparé de manière assez tran­chée Jannik Sinner et Carlos Alcaraz d’un point de vue mental, a cette évoqué la défaite de Novak Djokovic à l’Open d’Australie ainsi que son état de forme général lors de cette tournée australienne.

« En Australie, il a mal joué, comme lors des tour­nois précé­dents, il n’a jamais été en bonne condi­tion. Ce que nous ne savons pas, c’est si cela est dû à un manque de prépa­ra­tion, ce qui peut arriver, ou si c’est le début du déclin. Nous le saurons pendant les tour­nois d’Indian Wells et de Miami, et nous saurons alors s’il est rétabli ou non. Je ne sais pas non plus ce qu’il fait main­te­nant, s’il a arrêté son entraî­ne­ment ou avec quelle inten­sité il s’en­traîne. Seuls les membres de son équipe le savent. »