Peut-être que chacun de nous l’avons aussi observé depuis le début de confinement. Au début, on est plein de bonnes intentions, de nouvelles idées, puis une certaine inertie se met en place et on oublie ces bonnes résolutions. C’est exactement ce qui est en train d’arriver au joueur grec Stefanos Tsitsipas qui s’est confié auprès de l’ITF concernant son confinement. Après avoir voulu être un cordon bleu performant, il semble que « Tsitsi » a vite ranger son tablier de cuisinier : « J’ai essayé de cuisiner les premiers jours, mais maintenant je m’en lasse, j’ai abandonné ! Je commande donc surtout des plats à des restaurants. Mais je vous rassure, j’évite la malbouffe et je sélectionne avec précision mes repas. Ils sont composés de bons aliments, hydratants et nutritifs qui vont me permettre de garder la forme car c’est très important de ne pas prendre du poids surtout que l’on ne fait pas beaucoup d’exercices physique si on compare à notre vie classique de tous les jours. »