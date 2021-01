Dans une interview donnée à Sky Sport Italie, Stefanos Tsitispas évoque la théorie de Jannik Sinner. Le jeune espoir italien avait précisé que la performance au tennis pouvait se découper de la manière suivante : 70 % l’esprit est important, 20 % le corps et pour 10 % la technique. Un découpage qui n’a pas convaincu Stefanos. Pour lui, le mental a une place beaucoup plus prépondérante : « Je dirais que la force mentale compte pour 50 %, puis 30 % pour le physique et 20 % pour la technique. La technique est très importante pour moi. Ensuite, il faut aussi bien avouer que parmi les 100 premiers du classement, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas si forts mentalement, mais qui misent tout sur le physique »