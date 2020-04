Dans son entretien d’hier dans le journal L’Equipe, Gérard Tsobanian avait évoqué la situation extrême vécue en ce moment par les instances du tennis d’autant que la crise liée au coronavirus a pris un nouveau virage avec la vague qui arrive aux Etats-Unis. Pourtant, il semble que prendre une décision alors même que l’on ne connaît pas l’éventuelle sortie de crise est dangereux et pourrait mettre en péril tout le système économique du tennis : « Tous les scénarios circulent sur la table de la WTA et l’ATP pour sauver ce qui peut l’être. Mais plus les semaines passent, plus cela a le goût de sauver les meubles. Quoi qu’il advienne, l’année 2020 sera très endommagée. »