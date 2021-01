Deuxième petit extrait de la conversation d’Arnaud Di Pasquale sur Eurosport avec Jo-Wilfried Tsonga dans le cadre du programme Dip Talk. Cette fois, Jo s’exprime au sujet du Big 3 qui finalement ne lui aura pas permis d’aller aussi loin qu’il aurait voulu. A sa manière, sans baisser les bras, Jo explique donc une réalité que d’autres joueurs talentueux ont du affronter : « Cela a été une immense fierté d’affronter les Big 3. Pouvoir se vanter de jouer avec eux et avoir récolté quelques victoires est quelque chose d’unique. Il y avait des moments où je me sentais bien sur le terrain, je gagnais les huitièmes de finale mais quand je regardais le tableau et il était impossible de ne pas se décourager. En quarts de finale, je jouais l’un d’entre eux, et très probablement si je gagnais, en demi-finale je jouerais contre un autre et en finale contre le troisième. Là tu te dis que si tu remportes le tournoi, c’est un miracle »