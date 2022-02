Éliminé de l’Open Sud de France ce mercredi soir par Filip Krajinovic après avoir passé un tour, Jo‐Wilfried Tsonga a natu­rel­le­ment évoqué la 21e victoire en Grand Chelem de Rafael Nadal lors de l’Open d’Australie. Et pour Jo, cela confirme que cette géné­ra­tion est au dessus du lot.

« La victoire de Rafa ce week‐end était inspi­rante. C’est la preuve que malgré le fait qu’on soit vieillis­sants, moins bien physi­que­ment qu’à 25 ans, on reste une géné­ra­tion avec des joueurs spéciaux. Je n’avais pas de doutes. Je vois Gaël, je vois plein de joueurs qui ont un certain âge et qui sont encore très perfor­mants, qui sont encore au sommet du clas­se­ment. Nadal, bien sûr que c’est touchant. C’est des perfor­mances uniques. Pour nous c’est bluf­fant. Il y a même pas de mots. »