Véritable légende de la petite balle jaune, Boris Becker, alias « Boum‐Boum », six fois lauréat en Grand Chelem (trois Wimbledon, deux Open d’Australie et un US Open) va être la prin­ci­pale inspi­ra­tion pour un film sur sa jeunesse diffusé sur la chaîne alle­mande RTL.

Le long métrage, inti­tulé « The Player », s’in­té­res­sera donc parti­cu­liè­re­ment aux débuts du joueur alle­mand avec un passage inévi­table sur son sacre à Wimbledon en 1985 alors qu’il avait 22 ans. Soit d’ailleurs l’âge exact de l’ac­teur qui incar­nera Becker à l’écran, un certain Bruno Alexander.

Le tour­nage devrait durer huit semaines même si la date de sortie n’a pas encore été divulguée.