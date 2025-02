Battu en double à Doha avec Novak Djokovic et offi­ciel­le­ment retraité des courts à 41 ans, Fernando Verdasco s’est longue­ment exprimé après la rencontre pour faire le point sur sa très belle carrière.

Et forcé­ment, l’Espagnol a évoqué ses nombreuses batailles avec le Big 3 et notam­ment sa fameuse demi‐finale face à Rafael Nadal à l’Open d’Australie 2009.

« Entre nous, on les appelle « Les Immortels » (rire). À l’époque, pour gagner un Grand Chelem ou un Masters, il fallait en battre deux ou trois. Par exemple, en Australie, j’ai battu Murray et Tsonga qui étaient n° 4 et n° 5. Mais après, il fallait battre Rafa, qui était n° 1. Et en finale, c’était Roger, qui était n° 2. Imaginez combien c’était diffi­cile de remporter un Grand Chelem à cette époque. Même un Masters. À Monte‐Carlo, je bats Berdych et Djokovic, mais je perds en finale face à Nadal. Se retrouver face aux trois meilleurs joueurs de l’his­toire qui jouent en même temps, ce n’était pas facile. À la fin, c’était même un peu décou­ra­geant, il faut dire. »