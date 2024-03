Stan s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe au sujet de la situa­tion actuelle et les possibles chan­ge­ments de fonc­tion­ne­ment du tour avec l’offre de l’Arabie Saoudite. Selon lui, le vrai problème ce n’est pas l’ap­proche des Saoudiens mais l’at­ti­tude des patrons des tour­nois du Grand Chelem.

« Aujourd’hui, il y a quatre tour­nois, ceux du Grand Chelem, qui réalisent la majo­rité du profit dans le tennis. Et qui ne redis­tri­buent qu’à un minimum de personnes, dans le sens où la majo­rité de leur profit va à leur fédé­ra­tion, direc­te­ment. Le vrai problème part de là, à la base. Les Grands Chelems ont zéro trans­pa­rence sur leurs comptes. Ils ne travaillent pas pour la vision du futur du tennis, n’ont aucune envie de travailler dans la direc­tion des joueurs et des plus jeunes, ne disent rien sur les pensions. Ils n’ont pas envie d’aller vers les autres, de couper une partie de leur gâteau »