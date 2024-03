À 24 heures du duel tant attendu entre Carlos Alcaraz, tenant du titre, et Jannik Sinner, invaincu depuis le début de la saison, en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Martina Navratilova, consul­tante pour la chaîne améri­caine Tennis Channel, a affirmé que si l’Espagnol évoluait à son meilleur niveau, il devrait l’emporter.

« C’est du 50–50. Mais je pense que Carlos Alcaraz, à son meilleur niveau, est meilleur que n’im­porte qui, y compris Jannik Sinner et Novak Djokovic. Ses armes sont un peu plus impor­tantes. Mais Sinner est un peu plus solide avec un jeu un peu moins risqué. Peut‐être que Sinner gagne trois fois sur cinq en ce moment, mais à son meilleur niveau, Alcaraz gagne. »