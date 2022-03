Alors que la Grande‐Bretagne et le tournoi de Wimbledon envi­sagent de prendre des sanc­tions contre les joueurs russes qui ne parvien­draient pas à « prouver » qu’ils ne sont pas des parti­sans de Vladimir Poutine, Todd Woodbridge, légende du double austra­lien et désor­mais consul­tant, s’est prononcé contre une telle esca­lade lors d’une inter­view pour Nine.

« C’est un terrain telle­ment glis­sant et dange­reux. Nous savons tous que les joueurs ont des familles en Russie, et vous ne voulez pas être du mauvais côté de cela, parce que votre famille en paiera le prix. C’est un sport indi­vi­duel. Je pense qu’à ce stade, nous leur permet­tons de jouer. Andrey Rublev, un autre joueur russe, est allé jusqu’en demi‐finale cette semaine. C’est vrai­ment diffi­cile si nous nous enga­geons dans cette voie. Les équipes natio­nales sont diffé­rentes, c’est la repré­sen­ta­tion natio­nale. Les indi­vidus sont diffé­rents. Beaucoup d’entre eux ne vivent pas dans ce pays. Par exemple, pendant 11 ans de ma carrière, j’ai vécu aux États‐Unis. J’ai l’im­pres­sion que cela doit être : voyons ce qui se passe au cours des prochains mois, et nous serons alors en mesure de prendre une meilleure décision. »