Récemment condamné à une amende de 500 000 euros par le tribunal de Berlin pour violences conju­gales envers son ancienne petite amie, le cas d’Alexander Zverev fait beau­coup parler en coulisses.

Si le joueur alle­mand a fait appel de cette déci­sion et rejeté en bloc ces accu­sa­tions, certains estiment qu’il ne devrait plus jouer sur le circuit profes­sionnel en atten­dant la fin de cette affaire judi­ciaire. C’est notam­ment le cas du rédac­teur en chef de Sports Illustrated, Jon Werthein.

« Dans le cas de Zverev, deux femmes ont reven­diqué de multiples actes de violence physique. Il existe des comptes détaillés. Les actes présumés se sont produits au fil du temps sur plusieurs conti­nents. Il y a un certain niveau de spéci­fi­cité dans les allé­ga­tions. Il existe des photos et des témoi­gnages corro­bo­rant les allé­ga­tions. Il existe des paral­lèles signi­fi­ca­tifs entre les deux allé­ga­tions. Dans un cas, la femme n’a pas porté plainte au criminel et une enquête ordonnée par l’ATP n’a abouti à aucune preuve suffi­sante. Dans un autre cas, un tribunal pénal de Berlin a entendu le récit et a imposé une « amende » de près de 500 000 dollars. Zverev de devrait pas jouer. Il est en droit de rejeter les allé­ga­tions et d’avoir un procès public. Mais en atten­dant, il ne devrait pas jouer. »