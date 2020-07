Une mauvaise nouvelle en cache souvent une bonne. Si l’Open de Brest 2020 a été annulé, les organisateurs ont décidé de faire bouger les choses. L’édition 2021 aura donc lieu en Mars comme l’a expliqué Matthieu Blesteau, directeur tennis chez Rivacom Events car maintenant tout est plus limpide dans le calendrier : « Cela est désormais plus clair également pour nous et nous permet de nous concentrer à 100 % à l’organisation de l’édition 2021 qui change de date. Un tournoi sur le mois de mars. Un changement de calendrier sur lequel, nous travaillions depuis déjà deux éditions et qui aujourd’hui, est devenu possible. Nous finalisons actuellement cette hypothèse avec l’ensemble des partenaires et nous pourrons annoncer officiellement cette nouvelle date très prochainement. Une nouvelle date qui nous ravit car elle offre de très belles perspectives en matière de qualité du plateau sportif et elle permet aussi d’inscrire le Challenger de Brest en début d’année offrant par la même occasion moins de concurrence avec d’autres événements du circuit et du territoire. »