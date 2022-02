Après sa défaite à l’Open 13 face à Félix, Jo avait clai­re­ment signifié qu’il se posait la ques­tion d’en­chaîner le chal­lenger de Turin après celui de Pau où il a été battu au 1er tour. Finalement, le Manceau ne sera pas dans le piémont.

D’ailleurs le bataillon trico­lore est maigre avec 3 joueurs dans le tableau (Guinard, Janvier, Halys).

Quentin, vain­queur dans le Béarn, est tête de série 1 et cher­chera à aller le plus loin possible pour enfin rentrer pour la première fois dans le Top100 de sa carrière.