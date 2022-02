La tension est extrême au niveau inter­na­tional et la fédé­ra­tion ukrai­nienne de tennis a posé un pion ce matin en deman­dant offi­ciel­le­ment à l’ITF d’ex­clure la Biélorussie et la Russie.

Autant dire que l’on peut s’at­tendre à tout dans les semaines qui viennent.

Indian Wells débute le 7 Mars et l’on peut imaginer le « pire » pour les joueurs et joueuses russes, les orga­ni­sa­teurs pour­raient en effet évoquer l’idée de main­tenir l’ordre public par exemple.

C’est une coïn­ci­dence mais le premier grand tournoi annulé à cause de la crise du Covid‐19 avait déjà été Indian Wells. On sait d’ailleurs que son proprié­taire Larry Ellison, fonda­teur d’Oracle peut faire presque ce qu’il veut en un simple coup de fil à l’ATP et la WTA !