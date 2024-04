Les sensa­tions qu’un joueur peut ressentir sur le court sont souvent bien éloi­gnées de l’im­pres­sion qu’il peut renvoyer sur les diffé­rents observateurs.

Alors qu’il semblait monter en puis­sance depuis son arrivée dans la capi­tale espa­gnole, avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid ce jeudi (face au jeune Darwin Blanch), Rafael Nadal a jété un gros froid lors de sa confé­rence de presse en faisait part notam­ment de son incer­ti­tude concer­nant sa parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il réus­sis­sait quand même à prendre du plaisir malgré ses problèmes physiques, voici sa réponse.

« À certains moments oui, à d’autres non. La joie et le plaisir ne sont pas tout le temps là. Par moments, je prends du plaisir à être sur le court, à m’en­traîner à nouveau avec les meilleurs joueurs, je me sens plus ou moins compé­titif. À d’autres moments, je me sens limité. C’est diffi­cile. Les sensa­tions à l’en­traî­ne­ment n’ont pas été parfaites. J’adorerais dire : « Je suis ici, je joue suffi­sam­ment bien, même si c’est ma dernière fois ici, je vais donner le maximum pour réussir le meilleur résultat possible. » Malheureusement, aujourd’hui, je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire, et qui est aussi très impor­tant, c’est que je serai sur le court demain (jeudi). Il y a quelques semaines, je ne savais pas si je serais capable de rejouer sur le circuit profes­sionnel. Aujourd’hui, je joue. Bien sûr, ce n’est pas parfait, mais au moins je joue et je peux prendre du plaisir dans les quelques tour­nois qu’il me reste. Il y a de l’émo­tion. Je profite de pouvoir, proba­ble­ment, dire au revoir sur le court. »