Alors que beau­coup attri­buent les récentes mauvaises perfor­mances d’Andrey Rublev à son coup de sang et disqua­li­fi­ca­tion du tournoi de Dubaï (une victoire pour quatre défaites depuis cet inci­dent), l’in­té­ressé, dans une inter­view accordée à un média russe, a livré une expli­ca­tion tota­le­ment différente.

En effet, le joueur russe a invoqué une raison d’ordre technico‐tactique.

« Tout a commencé quand tout allait bien, parfai­te­ment bien, surtout à la fin de l’année, quand je jouais mon meilleur tennis, je dirais. Et au début de l’année aussi, quand je jouais très bien. Je pense qu’a­près l’Australie, il y a eu le tournoi d’Oslo, puis celui de Rotterdam, et j’en ai voulu un peu plus. Tout était parfait, et j’ai donc voulu aller plus loin, m’amé­liorer de plus en plus. J’ai donc commencé à faire beau­coup de choses en même temps, beau­coup de choses en dehors du court. Peut‐être que les chan­ge­ments étaient trop radi­caux. Et cela a fini par être un moins, pour l’ins­tant. Pour l’ins­tant, nous reve­nons à la routine que nous avions lorsque j’étais au mieux de ma forme. Peut‐être que c’est exac­te­ment comme ça que ça se passe parfois pendant les matches. On veut trop et c’est pour ça qu’on n’y arrive pas. Ou lorsque vous essayez de nouvelles méthodes pour vous améliorer, mais il semble que certaines de ces méthodes ne me conve­naient pas. Je n’irai pas plus loin. »