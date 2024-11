Le compte à rebours a commencé et Carlos Alcaraz est plus que motivé pour aider son pays et son idole à remporter le sala­dier d’argent. En confé­rence de presse, il s’est exprimé sur son senti­ment au sujet de cet évène­ment plus que particulier.

« C’est le dernier tournoi de l’année pour moi, proba­ble­ment l’un des tour­nois les plus spéciaux que je vais disputer. Dernier tournoi de Rafa, je pourrai être à ses côtés dans les derniers instants sur un court de tennis pour lui. C’est aussi la Coupe Davis. C’est un tournoi que j’ai­me­rais vrai­ment gagner un jour. Quand j’étais enfant, je rêvais de gagner la Coupe Davis pour l’Espagne. Cette année, nous avons une chance vrai­ment spéciale de l’emporter. Je veux vrai­ment qu’il prenne sa retraite avec un titre. Ce sera un tournoi très émou­vant et très spécial pour moi »