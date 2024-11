Il a beau dire qu’il apprécie le joueur espa­gnol, l’Allemand est quelques fois limite dans son attitude.

Sur cette vidéo, alors que logi­que­ment une fois le point gagné il aurait du aller vers Carlos pour lui demander si tout allait bien, Sacha a préféré se concen­trer sur son clan en leur faisant un signe avec son poing.

when carlos fell zverev was cele­bra­ting for his team and didn’t even look back to see if he was okay💀 pic.twitter.com/VTH7o4UYfp