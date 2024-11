Malade et ainsi diminué à Turin où il a été éliminé dès la phase de groupes du Masters, Carlos Alcaraz compte montrer un autre visage cette semaine à Malaga lors des phases finales de la Coupe Davis, où il va tenter d’emmener l’Espagne jusqu’au titre pour la dernière compé­ti­tion de Rafael Nadal.

« J’ai pu m’en­traîner norma­le­ment, je me sens très bien, on verra dans les prochains jours. Je suis presque à 100 %, c’est‐à‐dire beau­coup, beau­coup mieux qu’à Turin. Je me suis entraîné, je me suis senti bien sur le court à l’en­traî­ne­ment je vais voir comment je me sens, proba­ble­ment bien et prêt à commencer la compé­ti­tion », a déclaré le quadruple lauréat en Grand Chelem dans des propos rapportés par AS.