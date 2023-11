Le président de la fédé­ra­tion inter­na­tio­nale qui a été récem­ment réélu a donné un long entre­tien au journal l’Equipe où il fait le point sur la formule de la Billie Jean King et la Coupe Davis.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que David Haggerty semble vivre dans un autre monde que le nôtre. Pour lui, tout va bien et les formules propo­sées sont adap­tées et effi­caces, on croit rêver.

« Quand nous avons établi ce nouveau format, il était d’abord fondé sur les avis des joueurs. Tout le monde était d’ac­cord pour dire que la Coupe Davis devait changer. Mais avant de changer, nous avons énor­mé­ment réfléchi à la manière dont la Coupe Davis pour­rait être disputée et étudié plein de possi­bi­lités diffé­rentes. Ça a débouché sur des chan­ge­ments dont nous sommes très satis­faits. Nous sommes très à l’aise avec cette formule que nous aimons, même si nous savons que tous les pays n’en sont pas fans. Mais la majo­rité le sont »