Décidément cette édition de la Coupe Davis ne nous épargne rien.

Lors de son entrée en lice face à Davidovich Fokina, Djokovic comme son adver­saire et les spec­ta­teurs ont vécu un début de match étrange et épuisant.

En effet, impos­sible de réguler la tempé­ra­ture de la salle qui était abso­lu­ment étouffante.

Très heureu­se­ment, au bout d’un très long moment, les orga­ni­sa­teurs sont parvenus à trouver une solu­tion mais cela aurait pu être beau­coup plus grave.

Après sa victoire, Novak, surpris a expliqué ce qu’il avait ressenti sur le court et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne s’at­ten­dait pas à cela.

« Je pense que l’on pouvait entendre les fans réclamer de l’air. Il était évident, surtout lors du premier set, que la tempé­ra­ture et l’hu­mi­dité dans la salle n’étaient pas normales. Les orga­ni­sa­teurs ont dit à mon équipe qu’ils avaient du mal à main­tenir l’en­semble du méca­nisme correct, je sais que le stade était plein, mais ils jouent au basket‐ball ici, donc je pense qu’ils sont habi­tués à beau­coup de monde et à un stade plein. Je ne me souviens pas d’avoir joué un match comme ça, d’avoir trans­piré autant en jouant à l’in­té­rieur. Au deuxième set, ils ont ouvert les portes et tout s’est amélioré, tant pour nous que pour le public »