Battu par Jannik Sinner après avoir obtenu trois balles de match, dominé en double sans pouvoir faire la diffé­rence, Novak a passé un week‐end plus que diffi­cile confir­mant que les rencontres par équipes ne ressemblent pas du tout au circuit où vous ne jouez que pour vous. On ne sait pas si c’est l’émo­tion ou la fatigue qui ne lui ont pas permis de s’im­poser ou tout simple­ment la toute puis­sance de Jannik toujours impres­sion­nant dans les moments importants.

En confé­rence de presse, Novak, déçu a tenu à prendre la respon­sa­bi­lité de cet échec.

« C’est forcé­ment une énorme décep­tion et j’en prends la respon­sa­bi­lité, évidem­ment, après avoir eu trois balles de match, et avoir été si proche de la victoire. C’est vrai­ment malheu­reux. Mais c’est le sport. Quand vous perdez pour votre pays, le senti­ment d’amer­tume est encore plus grand. Félicitations à l’Italie. Ils l’ont mérité. Ils ont très bien joué, en parti­cu­lier Jannik (Sinner), en simple contre moi et en double égale­ment. Il n’a presque rien manqué pendant tout le match »