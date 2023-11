Sinner a été critiqué dans son pays mais il a mis tout le monde d’ac­cord ce samedi.

Il reste main­te­nant à finir le travail.

Après ses matches de fou, il a voulu surtout insister sur l’es­prit d’équipe plutôt que tirer la couver­ture vers lui.

« Quand vous jouez pour vous, c’est diffé­rent. A Turin, c’était la première fois que je battais Nole et c’était plus personnel. Ici, j’ai dit plus de choses, nous sommes toujours en vie. Nous étions à un point d’être éliminés et nous pouvons parler de cette victoire. Et demain, nous montre­rons de quoi nous sommes capables. Quoi qu’il en soit, que vous battiez un joueur fort ou non, c’est l’équipe qui compte et c’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui. C’est bien que j’aie gagné, mais nous avons gagné ensemble »