Survolté face à Bergs en demi‐finale, incroyable de volonté face à Munar ce dimanche, Flavio Coblli s’est comporte en leader en l’ab­sence de Sinner et Musetti confir­mant que l’Italie possède un réser­voir unique en Europe et dans le monde.

A l’issue de sa victoire qui permet­tait aux Transalpins de soulever pour la 3ème fois de suite le trophée, Flavio, ému à expli­quer les sensa­tions vécues devant son public.

« C’est impos­sible de décrire ce senti­ment. C’est impos­sible. J’ai beau­coup rêvé de cette nuit. J’ai joué un match incroyable aujourd’hui. Je ne sais pas comment j’ai gagné. Le match était dur. Jaume a joué si bien. Nous ne pouvions pas perdre pour notre pays. Parfois on apprend, mais on ne perd jamais. Si tu donnes tout ce que tu as dans ton cœur… Je ne sais pas ce que j’ai fait aujourd’hui. Je ne sais pas où je suis. La seule chose que je sais, c’est que je suis cham­pion du monde. » « Je pense que Jaume a très bien joué dans le premier set. J’étais un peu nerveux. Je trem­blais un peu… À la fin, j’ai regardé mon banc et j’ai trouvé quelque chose dans mon cœur. J’ai tout donné pour cette équipe. C’était une grande chose. Comme je l’ai dit avant, je suis cham­pion du monde »