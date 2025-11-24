Éliminé en demi‐finales de la Coupe Davis avec l’Allemagne, Alexander Zverev a visi­ble­ment choisi de s’accorder quelques jours de repos sous le soleil. En quit­tant l’Italie, le numéro 3 mondial s’est retrouvé, par hasard ou non, dans le même avion que Jannik Sinner, déjà au repos depuis son sacre au Masters dimanche dernier.

« Je crois que c’est la saison des Maldives pour tout le monde, non ? », a plai­santé Zverev en parta­geant une photo de lui aux côtés de l’Italien.

Jannik Sinner and Alexander Zverev on the same plane to the Maldives.



Tennis players can’t escape each other.



😭😭😭😭 pic.twitter.com/iL8mUlrAku — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 23, 2025

Les deux hommes croi­se­ront peut‐être Daniil Medvedev, parti lui aussi aux Maldives avec sa famille un peu plus tôt dans le mois.