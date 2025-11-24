AccueilInsoliteZverev, dans le même avion que Sinner : "Je crois que la...
Zverev, dans le même avion que Sinner : « Je crois que la desti­na­tion de vacances est la même pour tout le monde cette saison »

Éliminé en demi‐finales de la Coupe Davis avec l’Allemagne, Alexander Zverev a visi­ble­ment choisi de s’accorder quelques jours de repos sous le soleil. En quit­tant l’Italie, le numéro 3 mondial s’est retrouvé, par hasard ou non, dans le même avion que Jannik Sinner, déjà au repos depuis son sacre au Masters dimanche dernier.

« Je crois que c’est la saison des Maldives pour tout le monde, non ? », a plai­santé Zverev en parta­geant une photo de lui aux côtés de l’Italien.

Les deux hommes croi­se­ront peut‐être Daniil Medvedev, parti lui aussi aux Maldives avec sa famille un peu plus tôt dans le mois.

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 08:39

