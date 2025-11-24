Éliminé en demi‐finales de la Coupe Davis avec l’Allemagne, Alexander Zverev a visiblement choisi de s’accorder quelques jours de repos sous le soleil. En quittant l’Italie, le numéro 3 mondial s’est retrouvé, par hasard ou non, dans le même avion que Jannik Sinner, déjà au repos depuis son sacre au Masters dimanche dernier.
« Je crois que c’est la saison des Maldives pour tout le monde, non ? », a plaisanté Zverev en partageant une photo de lui aux côtés de l’Italien.
Jannik Sinner and Alexander Zverev on the same plane to the Maldives.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 23, 2025
Tennis players can’t escape each other.
😭😭😭😭 pic.twitter.com/iL8mUlrAku
Les deux hommes croiseront peut‐être Daniil Medvedev, parti lui aussi aux Maldives avec sa famille un peu plus tôt dans le mois.
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 08:39