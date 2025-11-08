AccueilInsoliteComme prévu, Daniil Medvedev s'est bien envolé vers sa destination de rêve...
Comme prévu, Daniil Medvedev s’est bien envolé vers sa desti­na­tion de rêve !

Daniil Medvedev, qui a pris la déci­sion de ne pas parti­ciper à l’ATP 250 de Metz, avait visi­ble­ment d’autres plans en tête. Comme il l’avait déclaré à Paris, le Russe était pressé de partir prendre des vacances aux Maldives… et c’est ce qu’il a fait ! 

Une photo postée sur les réseaux sociaux le montre avec sa fille, dans un paysage de carte postale.

Un peu de temps en famille, loin des courts, pour Daniil qui souhaite se ressourcer avant d’en­tamer la prépa­ra­tion pour l’année 2026 !

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 14:13

Alex De Minaur, avant d’af­fronter Carlos Alcaraz pour le premier match du Masters de Turin : « Je suis très satis­fait de ma saison sur cette surface. J’ai pratiqué un excellent tennis. Maintenant, il faut démon­trer tout le travail accompli durant la saison »

