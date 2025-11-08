Daniil Medvedev, qui a pris la décision de ne pas participer à l’ATP 250 de Metz, avait visiblement d’autres plans en tête. Comme il l’avait déclaré à Paris, le Russe était pressé de partir prendre des vacances aux Maldives… et c’est ce qu’il a fait !
Une photo postée sur les réseaux sociaux le montre avec sa fille, dans un paysage de carte postale.
😭😭😭 (non commenteremo i capelli) pic.twitter.com/VS0JdVbaCd— Anna Mobene | ALMATY SLAM 🏆 (@annamo_bene_) November 7, 2025
Un peu de temps en famille, loin des courts, pour Daniil qui souhaite se ressourcer avant d’entamer la préparation pour l’année 2026 !
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 14:13