Daniil Medvedev, qui a pris la déci­sion de ne pas parti­ciper à l’ATP 250 de Metz, avait visi­ble­ment d’autres plans en tête. Comme il l’avait déclaré à Paris, le Russe était pressé de partir prendre des vacances aux Maldives… et c’est ce qu’il a fait !

Une photo postée sur les réseaux sociaux le montre avec sa fille, dans un paysage de carte postale.

😭😭😭 (non commen­te­remo i capelli) pic.twitter.com/VS0JdVbaCd — Anna Mobene | ALMATY SLAM 🏆 (@annamo_bene_) November 7, 2025

Un peu de temps en famille, loin des courts, pour Daniil qui souhaite se ressourcer avant d’en­tamer la prépa­ra­tion pour l’année 2026 !