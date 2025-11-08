AccueilATPATP FinalsAlex De Minaur, avant d'affronter Carlos Alcaraz pour le premier match du...
Alex De Minaur, avant d’af­fronter Carlos Alcaraz pour le premier match du Masters de Turin : « Je suis très satis­fait de ma saison sur cette surface. J’ai pratiqué un excellent tennis. Maintenant, il faut démon­trer tout le travail accompli durant la saison »

Par Thomas S

Alex De Minaur est un des joueurs les plus redou­tables du circuit sur dur indoor, et l’a prouvé maintes et maintes fois au cours des dernières années. Mais l’Australien a encore du mal à briller dans les plus grands tour­nois, et avant d’af­fronter Carlos Alcaraz en ouver­ture du Masters de Turin ce dimanche 9 novembre (à partir de 14 heures), il a affiché sa détermination.

« Globalement, je suis très satis­fait de ma saison sur cette surface. J’ai joué de manière régu­lière et j’ai pratiqué un excellent tennis. Nous allons main­te­nant affronter un groupe très relevé. Tous les joueurs à cette table sont capables de jouer un tennis de très haut niveau, et ce sera un beau défi pour chacun d’entre nous. Nous sommes tous impa­tients de commencer et nous voulons terminer l’année en beauté avec une semaine de grand tennis, en démon­trant tout le travail accompli durant la saison », a déclaré De Minaur devant la presse.

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 13:42

