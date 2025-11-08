Alex De Minaur est un des joueurs les plus redoutables du circuit sur dur indoor, et l’a prouvé maintes et maintes fois au cours des dernières années. Mais l’Australien a encore du mal à briller dans les plus grands tournois, et avant d’affronter Carlos Alcaraz en ouverture du Masters de Turin ce dimanche 9 novembre (à partir de 14 heures), il a affiché sa détermination.
« Globalement, je suis très satisfait de ma saison sur cette surface. J’ai joué de manière régulière et j’ai pratiqué un excellent tennis. Nous allons maintenant affronter un groupe très relevé. Tous les joueurs à cette table sont capables de jouer un tennis de très haut niveau, et ce sera un beau défi pour chacun d’entre nous. Nous sommes tous impatients de commencer et nous voulons terminer l’année en beauté avec une semaine de grand tennis, en démontrant tout le travail accompli durant la saison », a déclaré De Minaur devant la presse.
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 13:42