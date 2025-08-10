Daniil Medvedev a récemment reconnu que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avaient une nette avance sur la concurrence actuelle du circuit ATP.
Une déclaration qui laisse transparaître une baisse de motivation chez le Russe, qui ne brille plus autant qu’avant, et dont les armes principales ne sont plus du tout aussi efficaces.
Invité sur le plateau de Tennis Channel aux côtés d’Iga Swiatek, le Russe a félicité la Polonaise pour son titre à Wimbledon, avant de faire un peu d’auto‐dérision.
Daniil Medvedev to Iga Swiatek on the TC Desk— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2025
“Congrats on Wimbledon… she’s playing incredible. Much better than me at the moment” 😂
(via @TennisChannel)
pic.twitter.com/C7zwlUqSOJ
« Félicitations pour Wimbledon. Elle joue incroyablement bien. Bien mieux que moi en ce moment ! », a lâché Medvedev, avec sa décontraction habituelle.
Publié le dimanche 10 août 2025 à 17:19