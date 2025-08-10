AccueilATP - WTADaniil Medvedev par rapport au niveau de jeu de Swiatek : «...
Daniil Medvedev par rapport au niveau de jeu de Swiatek : « Elle joue incroya­ble­ment bien. Bien mieux que moi en ce moment »

Daniil Medvedev a récem­ment reconnu que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avaient une nette avance sur la concur­rence actuelle du circuit ATP.

Une décla­ra­tion qui laisse trans­pa­raître une baisse de moti­va­tion chez le Russe, qui ne brille plus autant qu’a­vant, et dont les armes prin­ci­pales ne sont plus du tout aussi efficaces.

Invité sur le plateau de Tennis Channel aux côtés d’Iga Swiatek, le Russe a féli­cité la Polonaise pour son titre à Wimbledon, avant de faire un peu d’auto‐dérision.

« Félicitations pour Wimbledon. Elle joue incroya­ble­ment bien. Bien mieux que moi en ce moment ! », a lâché Medvedev, avec sa décon­trac­tion habituelle.

Publié le dimanche 10 août 2025 à 17:19

