Daniil Medvedev a récem­ment reconnu que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avaient une nette avance sur la concur­rence actuelle du circuit ATP.

Une décla­ra­tion qui laisse trans­pa­raître une baisse de moti­va­tion chez le Russe, qui ne brille plus autant qu’a­vant, et dont les armes prin­ci­pales ne sont plus du tout aussi efficaces.

Invité sur le plateau de Tennis Channel aux côtés d’Iga Swiatek, le Russe a féli­cité la Polonaise pour son titre à Wimbledon, avant de faire un peu d’auto‐dérision.

Daniil Medvedev to Iga Swiatek on the TC Desk



“Congrats on Wimbledon… she’s playing incre­dible. Much better than me at the moment” 😂



« Félicitations pour Wimbledon. Elle joue incroya­ble­ment bien. Bien mieux que moi en ce moment ! », a lâché Medvedev, avec sa décon­trac­tion habituelle.