Tout juste vainqueur de son premier Masters 1000 à Toronto, Ben Shelton a été récompensé de son travail et de ses améliorations.
L’Américain sait qu’il peut réitérer ce genre de performance, et peut même aller encore plus loin, s’il continue à s’entraîner comme il le faut. Les attentes sont évidemment fortes le concernant, mais Shelton a affirmé qu’il n’y était pas attentif, et qu’il préférait se concentrer sur lui‐même.
« J’ai acquis une grande confiance en mon jeu. Je sais qu’il est difficile de jouer contre un service aussi puissant, et j’essaie d’en tirer parti. J’ai aussi joué contre des serveurs comme Reilly Opelka, Gabriel Diallo et Taylor Fritz, et c’est très difficile car on a rarement l’occasion de revenir. J’essaie donc de faire ressentir cette frustration à mes adversaires lorsqu’ils jouent contre moi. Je ne ressens pas vraiment de pression extérieure, hormis celle que je m’impose, qui est assez forte. Bien sûr, ce qui doit arriver arrivera, et ma façon de jouer ces derniers temps me rend heureux, mais à tout moment, mes adversaires peuvent me surprendre ou je peux les surprendre, car le niveau sur le circuit est très équilibré. Je ne pense pas aux attentes, mais plutôt à mes objectifs. Une fois l’année terminée, je verrai où j’en suis et ce qui doit être amélioré. »
Publié le dimanche 10 août 2025 à 17:47