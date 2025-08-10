Tout juste vain­queur de son premier Masters 1000 à Toronto, Ben Shelton a été récom­pensé de son travail et de ses améliorations.

L’Américain sait qu’il peut réitérer ce genre de perfor­mance, et peut même aller encore plus loin, s’il continue à s’en­traîner comme il le faut. Les attentes sont évidem­ment fortes le concer­nant, mais Shelton a affirmé qu’il n’y était pas attentif, et qu’il préfé­rait se concen­trer sur lui‐même.

« J’ai acquis une grande confiance en mon jeu. Je sais qu’il est diffi­cile de jouer contre un service aussi puis­sant, et j’es­saie d’en tirer parti. J’ai aussi joué contre des serveurs comme Reilly Opelka, Gabriel Diallo et Taylor Fritz, et c’est très diffi­cile car on a rare­ment l’oc­ca­sion de revenir. J’essaie donc de faire ressentir cette frus­tra­tion à mes adver­saires lors­qu’ils jouent contre moi. Je ne ressens pas vrai­ment de pres­sion exté­rieure, hormis celle que je m’im­pose, qui est assez forte. Bien sûr, ce qui doit arriver arri­vera, et ma façon de jouer ces derniers temps me rend heureux, mais à tout moment, mes adver­saires peuvent me surprendre ou je peux les surprendre, car le niveau sur le circuit est très équi­libré. Je ne pense pas aux attentes, mais plutôt à mes objec­tifs. Une fois l’année terminée, je verrai où j’en suis et ce qui doit être amélioré. »