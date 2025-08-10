Riccardo Piatti, ancien coach de Jannik Sinner et Novak Djokovic, suit évidemment avec une attention particulière son ancien protégé, qui s’inscrit désormais dans une rivalité intense avec Carlos Alcaraz.
Lors d’une interview pour La Stampa, l’entraîneur Italien a mis en valeur le style de jeu différents de deux joueurs. Et il n’a pas oublié de faire part de leur personnalité également très différente en dehors des courts, bien que les deux soient investis à fond dans leur carrière.
« Sinner et Alcaraz sont tous deux des jeunes qui aiment la compétition. Ils aiment se défier chaque semaine et aspirent toujours à être les plus forts dans les vestiaires, mais ils le font de manière saine, sans obsession. L’un veut faire la fête, mais cela ne signifie pas toujours danser dans la rue. L’autre, au contraire, préfère être à la maison et à la montagne. Cependant, tous deux ont fait de nombreux sacrifices depuis leur enfance pour arriver là où ils sont aujourd’hui, il est donc tout à fait normal qu’ils veuillent en profiter maintenant. »
Publié le dimanche 10 août 2025 à 18:18