Riccardo Piatti, ancien coach de Jannik Sinner et Novak Djokovic, suit évidem­ment avec une atten­tion parti­cu­lière son ancien protégé, qui s’ins­crit désor­mais dans une riva­lité intense avec Carlos Alcaraz.

Lors d’une inter­view pour La Stampa, l’en­traî­neur Italien a mis en valeur le style de jeu diffé­rents de deux joueurs. Et il n’a pas oublié de faire part de leur person­na­lité égale­ment très diffé­rente en dehors des courts, bien que les deux soient investis à fond dans leur carrière.

« Sinner et Alcaraz sont tous deux des jeunes qui aiment la compé­ti­tion. Ils aiment se défier chaque semaine et aspirent toujours à être les plus forts dans les vestiaires, mais ils le font de manière saine, sans obses­sion. L’un veut faire la fête, mais cela ne signifie pas toujours danser dans la rue. L’autre, au contraire, préfère être à la maison et à la montagne. Cependant, tous deux ont fait de nombreux sacri­fices depuis leur enfance pour arriver là où ils sont aujourd’hui, il est donc tout à fait normal qu’ils veuillent en profiter maintenant. »