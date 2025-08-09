AccueilATPATP - CincinnatiRiccardo Piatti sur Alcaraz et Sinner : "Imaginez si nous avions eu...
ATP - Cincinnati

Riccardo Piatti sur Alcaraz et Sinner : « Imaginez si nous avions eu deux Nadal au lieu d’un Nadal et d’un Federer. Ce sont deux styles, deux person­na­lités différentes »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

19

Lorsque Riccardo Piatti s’exprime sur son ancien joueur Jannik Sinner, personne n’est mieux placé que ce coach italien pour le faire.

Lors d’une inter­view accordée a La Stampa, l’ancien mentor du numéro un mondial est revenu sur les diffé­rences de style et de soutien du public qui opposent les deux champions :

« Jannik n’en a rien à faire. À Paris, le public soute­nait davan­tage Carlos, à Wimbledon, c’était plutôt Jan, mais ce sont deux styles et deux person­na­lités diffé­rentes. C’est tout à fait normal : imaginez si nous avions eu deux Nadal au lieu d’un Nadal et d’un Federer. Ils comprennent tous les deux comment fonc­tionne le monde. Il y a des fans qui veulent toujours que l’un gagne, et d’autres qui aiment voir le plus fort tomber. C’est ça, le sport. »

Désormais, nous atten­dons de voir si l’Espagnol et l’Italien se retrou­ve­ront tous deux en finale du prochain US Open, qui aura lieu à la fin du mois d’août.

En atten­dant, nous allons suivre de très près les perfor­mances de Carlos et Jannik cette semaine au Masters 1000 de Cincinnati.

Publié le samedi 9 août 2025 à 13:45

