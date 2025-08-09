Lorsque Riccardo Piatti s’exprime sur son ancien joueur Jannik Sinner, personne n’est mieux placé que ce coach italien pour le faire.
Lors d’une interview accordée a La Stampa, l’ancien mentor du numéro un mondial est revenu sur les différences de style et de soutien du public qui opposent les deux champions :
« Jannik n’en a rien à faire. À Paris, le public soutenait davantage Carlos, à Wimbledon, c’était plutôt Jan, mais ce sont deux styles et deux personnalités différentes. C’est tout à fait normal : imaginez si nous avions eu deux Nadal au lieu d’un Nadal et d’un Federer. Ils comprennent tous les deux comment fonctionne le monde. Il y a des fans qui veulent toujours que l’un gagne, et d’autres qui aiment voir le plus fort tomber. C’est ça, le sport. »
Désormais, nous attendons de voir si l’Espagnol et l’Italien se retrouveront tous deux en finale du prochain US Open, qui aura lieu à la fin du mois d’août.
En attendant, nous allons suivre de très près les performances de Carlos et Jannik cette semaine au Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le samedi 9 août 2025 à 13:45