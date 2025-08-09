Invitée par l’or­ga­ni­sa­tion du WTA 1000 de Cincinnati, Caroline Garcia vit ses dernières heures sur des courts de tennis, avant de disputer son dernier tournoi à l’oc­ca­sion de l’US Open. La Française est parvenue à remporter son premier tour et continue donc son parcours.

La Française était elle‐même surprise de gagner son match face à Sonay Kartal. Elle peut donc conti­nuer à profiter, mais a bien expliqué que sa déci­sion de prendre sa retraite avait été mûre­ment réflé­chie. Elle ne comprend d’ailleurs toujours pas pour­quoi certains ne veulent pas se faire une raison au sujet de sa décision.

« Aujourd’hui encore, il y a des gens qui ne comprennent pas, des gens qui me disent : ‘Oh, mais tu es si jeune’. C’est vrai, mais il est aussi vrai que je suis là depuis long­temps. J’ai connu des hauts et des bas, j’ai traversé des moments diffi­ciles, tant au niveau du jeu que des résul­tats, j’ai même beau­coup souf­fert sur le plan personnel, c’était le plus dur. Je ne veux pas jouer au tennis juste pour jouer au tennis. J’ai été au sommet et je sais ce qu’il faut pour y retourner, mais je n’ai plus la force, ni peut‐être la moti­va­tion, pour le faire. Et ce n’est pas grave, à un moment donné, il faut prendre un autre chemin et ouvrir un nouveau chapitre. J’espère que ce nouveau chapitre appor­tera plus de joie et de lumière dans ma vie. »