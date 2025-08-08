Caroline Garcia, qui avait reçu une invitation pour participer au Masters 1000 de Cincinnati, réalise un bon début de tournoi.
En effet, la Française vient de s’imposer au premier tour contre la Britannique Sonay Kartal sur le score de 5⁄7, 6⁄4, 6⁄3. Elle vient ainsi à bout de la 48ᵉ joueuse mondiale.
Une jolie performance pour l’actuelle 200ᵉ mondiale, qui a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de l’US Open.
Au prochain tour, elle affrontera la tête de série numéro 11, Karolina Muchova, contre qui elle s’est imposée lors de leur seule confrontation.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 19:56