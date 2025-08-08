AccueilWTAWTA - CincinnatiCaroline Garcia se libère avant de dire adieu
Caroline Garcia, qui avait reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper au Masters 1000 de Cincinnati, réalise un bon début de tournoi.

En effet, la Française vient de s’imposer au premier tour contre la Britannique Sonay Kartal sur le score de 57, 64, 63. Elle vient ainsi à bout de la 48ᵉ joueuse mondiale.

Une jolie perfor­mance pour l’actuelle 200ᵉ mondiale, qui a annoncé qu’elle pren­drait sa retraite à la fin de l’US Open.

Au prochain tour, elle affron­tera la tête de série numéro 11, Karolina Muchova, contre qui elle s’est imposée lors de leur seule confrontation.

