Caroline Garcia, qui avait reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper au Masters 1000 de Cincinnati, réalise un bon début de tournoi.

📊 Vainqueur du tournoi en 2022, Caroline Garcia 🇫🇷 (N°200) a fait honneur à son invi­ta­tion en domi­nant Sonay Kartal pour s’of­frir sa première membre du Top 50 depuis 469 jours. La Française restait sur 17 sets perdus consé­cu­ti­ve­ment face à des Top 50.



En effet, la Française vient de s’imposer au premier tour contre la Britannique Sonay Kartal sur le score de 5⁄ 7 , 6⁄ 4 , 6⁄ 3 . Elle vient ainsi à bout de la 48ᵉ joueuse mondiale.

Une jolie perfor­mance pour l’actuelle 200ᵉ mondiale, qui a annoncé qu’elle pren­drait sa retraite à la fin de l’US Open.

Au prochain tour, elle affron­tera la tête de série numéro 11, Karolina Muchova, contre qui elle s’est imposée lors de leur seule confrontation.