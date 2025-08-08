Le 23 juillet dernier, Jannik Sinner surprenait tout le monde en réembauchant Umberto Ferrara, le préparateur physique qu’il avait licencié quelques mois plus tôt suite à l’affaire de son contrôle antidopage positif.
Dans un communiqué, l’équipe du numéro 1 mondial écrivait : « Umberto a joué un rôle important dans l’évolution de Jannik et son retour reflète une volonté renouvelée de privilégier la continuité et la performance au plus haut niveau. »
Logiquement interrogé sur cette décision qui a fait couler beaucoup d’encre, l’Italien a rapidement balayé le sujet. « Je pense que nous avons tout dit dans notre déclaration. Je suis très heureux d’être ici et de rejouer ce tournoi », a‑t‐il déclaré en conférence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Cincinnati.
