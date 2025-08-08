Le 23 juillet dernier, Jannik Sinner surpre­nait tout le monde en réem­bau­chant Umberto Ferrara, le prépa­ra­teur physique qu’il avait licencié quelques mois plus tôt suite à l’af­faire de son contrôle anti­do­page positif.

Dans un commu­niqué, l’équipe du numéro 1 mondial écri­vait : « Umberto a joué un rôle impor­tant dans l’évolution de Jannik et son retour reflète une volonté renou­velée de privi­lé­gier la conti­nuité et la perfor­mance au plus haut niveau. »

Logiquement inter­rogé sur cette déci­sion qui a fait couler beau­coup d’encre, l’Italien a rapi­de­ment balayé le sujet. « Je pense que nous avons tout dit dans notre décla­ra­tion. Je suis très heureux d’être ici et de rejouer ce tournoi », a‑t‐il déclaré en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Cincinnati.

