Ben Shelton a véritablement fait son entrée dans la cour des grands cette année, avec notamment sa victoire au Masters 1000 de Toronto, et désormais sa première participation au Masters, à Turin. L’Américain est dans le groupe du N°1 mondial Jannik Sinner, et n’a pas pu cacher son admiration pour l’Italien, qui est selon lui une grande source d’inspiration, tant par son niveau de jeu que par sa passion pour le tennis.
« Bien sûr, tout le monde l’apprécie ici, et je pense que c’est une super opportunité pour moi de jouer contre lui. Jannik est toujours concentré. Même quand vous le croisez au restaurant et qu’il y a des terrains d’entraînement à côté, s’il y a quelqu’un en train de jouer, il est toujours en train de regarder. Vous pouvez ressentir à quel point il aime le tennis. Il y a bien une raison pour laquelle il a atteint son niveau actuel. Il y a beaucoup de choses dont on peut s’inspirer et que l’on peut admirer chez lui, et je pense que c’est une belle personne et un champion plein d’humilité. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 11:15