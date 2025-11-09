Ben Shelton a véri­ta­ble­ment fait son entrée dans la cour des grands cette année, avec notam­ment sa victoire au Masters 1000 de Toronto, et désor­mais sa première parti­ci­pa­tion au Masters, à Turin. L’Américain est dans le groupe du N°1 mondial Jannik Sinner, et n’a pas pu cacher son admi­ra­tion pour l’Italien, qui est selon lui une grande source d’ins­pi­ra­tion, tant par son niveau de jeu que par sa passion pour le tennis.

« Bien sûr, tout le monde l’ap­précie ici, et je pense que c’est une super oppor­tu­nité pour moi de jouer contre lui. Jannik est toujours concentré. Même quand vous le croisez au restau­rant et qu’il y a des terrains d’en­traî­ne­ment à côté, s’il y a quel­qu’un en train de jouer, il est toujours en train de regarder. Vous pouvez ressentir à quel point il aime le tennis. Il y a bien une raison pour laquelle il a atteint son niveau actuel. Il y a beau­coup de choses dont on peut s’ins­pirer et que l’on peut admirer chez lui, et je pense que c’est une belle personne et un cham­pion plein d’humilité. »