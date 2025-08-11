AccueilATPATP - CincinnatiMedvedev se veut résilient : « Il ne reste plus qu'à chercher...
ATP - Cincinnati

Medvedev se veut rési­lient : « Il ne reste plus qu’à cher­cher une issue. Pour l’ins­tant, je ne l’ai pas trouvée. Apparemment, j’en suis loin. Mais un jour, je la trouverai »

Daniil Medvedev enchaîne les décon­ve­nues et les élimi­na­tions précoces en cette année 2025, et le Russe a encore vécu un match très diffi­cile pour son entrée en lice à Cincinnati.

Battu par Adam Walton (7–6(0), 4–6, 1–6), l’an­cien vain­queur de l’US Open n’est plus que l’ombre de lui‐même, et ne trouve plus les solu­tions sur le court, aussi bien physi­que­ment que tennistiquement.

Malgré tout, après ce match, le Russe s’est montré combattif, expli­quant qu’il y avait forcé­ment une issue, et qu’il allait la trouver.

« Oui, c’était très diffi­cile physi­que­ment. Malheureusement, dans de telles condi­tions, la physique prend le dessus. Maintenant, je n’ai plus les coups qui me sauvaient aupa­ra­vant. Au deuxième set, j’ai eu des occa­sions. Au troi­sième, je n’ai plus pu bouger. C’est vrai­ment dommage, c’est une période diffi­cile. Au tennis, il ne reste plus qu’à cher­cher une issue. Pour l’ins­tant, je ne l’ai pas trouvée. Apparemment, j’en suis loin. Mais un jour, je la trouverai. »

Publié le lundi 11 août 2025 à 14:17

