Daniil Medvedev enchaîne les déconvenues et les éliminations précoces en cette année 2025, et le Russe a encore vécu un match très difficile pour son entrée en lice à Cincinnati.
Battu par Adam Walton (7–6(0), 4–6, 1–6), l’ancien vainqueur de l’US Open n’est plus que l’ombre de lui‐même, et ne trouve plus les solutions sur le court, aussi bien physiquement que tennistiquement.
Malgré tout, après ce match, le Russe s’est montré combattif, expliquant qu’il y avait forcément une issue, et qu’il allait la trouver.
« Oui, c’était très difficile physiquement. Malheureusement, dans de telles conditions, la physique prend le dessus. Maintenant, je n’ai plus les coups qui me sauvaient auparavant. Au deuxième set, j’ai eu des occasions. Au troisième, je n’ai plus pu bouger. C’est vraiment dommage, c’est une période difficile. Au tennis, il ne reste plus qu’à chercher une issue. Pour l’instant, je ne l’ai pas trouvée. Apparemment, j’en suis loin. Mais un jour, je la trouverai. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 14:17